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محمد بن مسعود - الدمام - كشَف مصدر عدلي عن استئناف أعمال التوثيق في كتابة عدل تبوك؛ اعتبارًا من اليوم (الثلاثاء) الموافق ١٧ ديسمبر ٢٠١٩.
وأوضح المصدر أنه سيتم إجراء العمليات التوثيقية للعقارات وإفراغ الصكوك ونحوها الداخلة في مناطق النمو العمراني المعتمد.
وأكد المصدر أن وكالة الوزارة للتوثيق بتوجيهات من معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، دعمت كتابة عدل تبوك بمزيد من الكوادر لاستقبال الطلبات المقدمة لكتابة العدل من عموم المستفيدين خلال الفترة الماضية وإنجازها في أسرع وقت ممكن؛ ليسهم ذلك في تحقيق رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية المقدمة من كتابات العدل؛ وفقًا لما تعمل عليه الوزارة من مشاريع ومبادرات.تبوك وزارة العدل وليد بن محمد الصمعاني كتابة عدل تبوك
17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441 12:23 PM
كشَف مصدر عدلي عن استئناف أعمال التوثيق في كتابة عدل تبوك؛ اعتبارًا من اليوم (الثلاثاء) الموافق ١٧ ديسمبر ٢٠١٩.
وأوضح المصدر أنه سيتم إجراء العمليات التوثيقية للعقارات وإفراغ الصكوك ونحوها الداخلة في مناطق النمو العمراني المعتمد.
وأكد المصدر أن وكالة الوزارة للتوثيق بتوجيهات من معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، دعمت كتابة عدل تبوك بمزيد من الكوادر لاستقبال الطلبات المقدمة لكتابة العدل من عموم المستفيدين خلال الفترة الماضية وإنجازها في أسرع وقت ممكن؛ ليسهم ذلك في تحقيق رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية المقدمة من كتابات العدل؛ وفقًا لما تعمل عليه الوزارة من مشاريع ومبادرات.
، استئناف أعمال التوثيق في كتابة عدل تبوك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء ،
المصدر : الخليج 365
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