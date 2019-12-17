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عثرت أم يابانية على حيلة ذكية لخداع طفلها وتفادي بكائه المستمر كلما غابت عن ناظريه.
وقامت الأم بصناعة مجسم لها بالحجم الطبيعي من الورق المقوى، حتى يعتقد الطفل أنها لا تزال في الغرفة؛ بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتظهر الأم في إحدى الصور وهي تقف في الغرفة كما لو كانت تشاهده وهو يلعب، وفي صورة أخرى وهي تجلس على الأرض كما لو أنها على وشك اللعب معه.
وتم وضع كلا الشكلين بعيدًا عن متناول اليد، حتى لا يتمكن الطفل من كشف الخدعة؛ لتستطيع اﻷم بهذه الطريقة العبقرية الاستمرار في الأعمال المنزلية؛ بينما يستمر ابنها في اللعب بسعادة معتقدًا أنها إلى جانبه.
وتمت مشاركة مقطع فيديو الحيلة الذكية هذه من قِبَل الأب على موقع "تويتر"؛ لتنال إعجاب آلاف الأشخاص، حسب موقع "روسيا اليوم".
وأوضح الأب أن الطفل لم يُترك لوحده، وكان دائمًا متواجدًا معه للإشراف على لعبه. كما أن الأم تقوم بالدخول والخروج كل 20 دقيقة للتحقق من أن طفلها على ما يرام.
حيلة ذكية بكاء الطفل
17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441 12:40 PM
حتى لا يشعر أنها غابت عن عينيهفيديو.. حيلة عبقرية لأم أوقفت بكاء طفلها المستمر!
عثرت أم يابانية على حيلة ذكية لخداع طفلها وتفادي بكائه المستمر كلما غابت عن ناظريه.
وقامت الأم بصناعة مجسم لها بالحجم الطبيعي من الورق المقوى، حتى يعتقد الطفل أنها لا تزال في الغرفة؛ بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتظهر الأم في إحدى الصور وهي تقف في الغرفة كما لو كانت تشاهده وهو يلعب، وفي صورة أخرى وهي تجلس على الأرض كما لو أنها على وشك اللعب معه.
وتم وضع كلا الشكلين بعيدًا عن متناول اليد، حتى لا يتمكن الطفل من كشف الخدعة؛ لتستطيع اﻷم بهذه الطريقة العبقرية الاستمرار في الأعمال المنزلية؛ بينما يستمر ابنها في اللعب بسعادة معتقدًا أنها إلى جانبه.
وتمت مشاركة مقطع فيديو الحيلة الذكية هذه من قِبَل الأب على موقع "تويتر"؛ لتنال إعجاب آلاف الأشخاص، حسب موقع "روسيا اليوم".
وأوضح الأب أن الطفل لم يُترك لوحده، وكان دائمًا متواجدًا معه للإشراف على لعبه. كما أن الأم تقوم بالدخول والخروج كل 20 دقيقة للتحقق من أن طفلها على ما يرام.
، فيديو.. حيلة عبقرية لأم أوقفت بكاء طفلها المستمر! ،
المصدر : الخليج 365
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