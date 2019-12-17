- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
اندفعت كتلة هوائية باردة نحو شمال المملكة، أمس الإثنين، انخفضت على أثرها درجات الحرارة على مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل وحفر الباطن؛ حيث ساد طقس بارد نهاراً وشديد البرودة ليلاً.
وتحركت الكتلة الهوائية الباردة تدريجياً جنوباً نحو القصيم والرياض وشمال منطقة الشرقية خلال ساعات ليل الإثنين/الثلاثاء؛ ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس، اليوم الثلاثاء، على العاصمة الرياض؛ لتسجل 18 درجة مئوية كحرارة عظمى.
وبحسب "طقس العرب"، فإنه مع سيطرة الكتلة الهوائية الباردة على أجواء شمال المملكة ووسطها، تشكّل الصقيع على بعض مناطق: الجوف وتبوك وحائل خلال ساعات صباح اليوم الثلاثاء، ويمتد لغد الأربعاء؛ ما يجب على المزارعين أخذ الاحتياطات اللازمة كافة في مثل هذه الظروف الجوية.موجة صقيع حالة الطقس الأرصاد الرياض القصيم أجواء المملكة
17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441 12:17 PM
تستمر لغدٍ والحرارة تنخفض بتبوك والجوف وعلى المزارعين الحذر
اندفعت كتلة هوائية باردة نحو شمال المملكة، أمس الإثنين، انخفضت على أثرها درجات الحرارة على مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل وحفر الباطن؛ حيث ساد طقس بارد نهاراً وشديد البرودة ليلاً.
وتحركت الكتلة الهوائية الباردة تدريجياً جنوباً نحو القصيم والرياض وشمال منطقة الشرقية خلال ساعات ليل الإثنين/الثلاثاء؛ ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس، اليوم الثلاثاء، على العاصمة الرياض؛ لتسجل 18 درجة مئوية كحرارة عظمى.
وبحسب "طقس العرب"، فإنه مع سيطرة الكتلة الهوائية الباردة على أجواء شمال المملكة ووسطها، تشكّل الصقيع على بعض مناطق: الجوف وتبوك وحائل خلال ساعات صباح اليوم الثلاثاء، ويمتد لغد الأربعاء؛ ما يجب على المزارعين أخذ الاحتياطات اللازمة كافة في مثل هذه الظروف الجوية.
، موجة صقيع تضرب أجواء المملكة و"الباردة" تصل الرياض والقصيم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر موجة صقيع تضرب أجواء المملكة و"الباردة" تصل الرياض والقصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.