شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: زراعة 121 ألف شجرة خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

شهد عام 2019 زراعة 121 ألف شتلة من أصل مليونين احتضنتها المؤسسة العامة للري من مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة التي تهدف لمواجهة التصحر وزيادة الرقعة الخضراء.

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