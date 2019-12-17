مصادر لـ”المواطن”: عودة الإفراغات والبيع والشراء في تبوك

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مصادر لـ”متابعات الخليج 365”: عودة الإفراغات والبيع والشراء في تبوك
باستثناء محافظة البدع بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
علمت “متابعات الخليج 365” من مصادر عدلية مطلعة عن إعادة فتح الإفراغات والبيع والشراء لمنطقة تبوك باستثناء محافظة البدع , وفتح اليوزرات لكتاب عدل تبوك بعد انقطاع دام لأكثر من ثلاثة أشهر، حيث توقفت الحركة التجارية بالمنطقة منذ تاريخ 1441/1/19 هـ الماضي بعد إيقاف البيع والشراء والإفراغات فجأة .
وكانت المنطقة شهدت خلال الثلاثة أشهر الماضية زيارات من عدة لجان تتبع لجهات مختلفة تم خلالها جولات ميدانية موسعة ورفع مساحات ورفع التوصيات حتى تم اليوم إعادة فتح الإفراغات للمنطقة كاملة باستثناء محافظة ” البدع “.
الجدير بالذكر أنه بعد إعادة الإفراغات لم تفعل الإيقونات لدى كُتاب العدل لبدء العمل من جديد على النظام.
وكان مستشار وزير العدل الشيخ عبد العزيز بن محمد السمحان ترافقه لجنة قد تواجدوا منذ مساء أمس بمنطقة تبوك وقاموا بجولات على فرع وزارة العدل وكتابات العدل.
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