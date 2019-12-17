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2019-12-17 فيديو.. سائح ألماني يصل بسيارته الخاصة إلى المملكة برفقة أسرته بتأشيرة سياحية متابعات الخليج 365 - الرياض وصل سائح ألماني برفقة أسرته في زيارة إلى المملكة ، بعدما قطع رحلة بدأت منذ فترة طويلة بسيارته الخاصة. Advertisements وكانت منطقة الجوف أولى محطات السائح الألماني وبذلك يصبح أول سائح أوروبي يزور المملكة بسيارته. وزارت أسرة السائح الألماني ذا أوربين رفائيل، المملكة بتأشيرة استخرجها من سفارة خادم الحرمين بالأردن. شارك الخبر







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