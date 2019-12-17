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إعادة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس بـ بلدي البرك
متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي
عقد المجلس البلدي بمحافظة البرك جلسته الـ٥٧، مساء أمس الاثنين، بكامل الأعضاء لانتخاب رئيس المجلس ونائبه، وقد تمت عملية الاقتراع السري على حسب المتبع.
وتم خلال الجلسة إعادة اختيار رئيس المجلس عبدالله بن إبراهيم الهلالي بالأغلبية رئيساً لمجلس بلدي البرك لفترة استمرار المجالس البلدية المقبلة، في حين تم اختيار عامر بن أحمد الهلالي بالإجماع نائباً لرئيس المجلس للفترة نفسها.
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