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تحرش بالفتيات على الهواء.. ومحامٍ يعلق: جريمة حتى لو كانت مقلباً
خلال برنامج حراك مع ملاك
متابعات الخليج 365 - الرياض
هاجم المحامي والكاتب السعودي عبدالرحمن اللاحم عرض برنامج تلفزيوني تجربة اجتماعية عن التحرش بالفتيات.
ونشر اللاحم مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من برنامج “حراك مع ملاك” المذاع على قناة “أم بي سي” وعرض خلاله فريق البرنامج تجربة اجتماعية عن التحرش.
وظهر خلال الفيديو اثنان من معدي البرنامج قام أحدهما باستضافة بعض الفتيات فيما لعب الآخر دور متحرش.
وأثناء توجيه الأول سؤالاً للفتيات عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي قام زميله بتوجيه كلمات “تحرش لفظي” للفتيات الذين اختلفت ردة فعلهن تجاه ما حدث حيث فضلت فتاة الانسحاب لشعورها بالإحراج فيما حاولت أخرى إيقاف الشاب لردعه.
وعلق اللاحم على المقطع بقوله: “هذه التجربة تعد جريمة تحرش حتى ولو كانت (مقلباً) على حد زعم المُعدِّين، الشخص تحرش بالفتاة بمفردات (تخدش الحياء) ولا يمكن الدفع بأنه غير جاد أو أنه (يمقلب) الضحية.
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