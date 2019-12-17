السعودية | الملك سلمان يستقبل وزير خارجية اليونان

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يستقبل وزير خارجية اليونان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس.

وجرى خلال الاستقبال، بحث أوجه التعاون الثنائي بين المملكة واليونان، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض المستجدات في المنطقة.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير اليونان لدى المملكة ايوانيس تاغيس، وعدد من المسؤولين.

الملك سلمان ووزير خارجية اليونان