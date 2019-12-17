محمد بن مسعود - الدمام - 3 عناصر نسائية "الوزيرات رنا الفارس وغدير أسيري ومريم العقيل" أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بصدور مرسوم تعيين أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. ووفق صحيفة "الرأي" المحلية، فقد أدّت الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد؛ اليمين الدستورية، اليوم، أمام الأمير الشيخ صباح الأحمد. وتضم الحكومة الجديدة ثلاثة عناصر نسائية هن الوزيرات: رنا الفارس؛ وغدير أسيري؛ ومريم العقيل.الكويت الحكومة الجديدة الشيخ صباح الخالد اليمين الدستورية الشيخ صباح الأحمد الكويت .. الحكومة الجديدة برئاسة صباح الخالد تؤدي اليمين الدستورية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-17 أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بصدور مرسوم تعيين أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. ووفق صحيفة "الرأي" المحلية، فقد أدّت الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد؛ اليمين الدستورية، اليوم، أمام الأمير الشيخ صباح الأحمد. وتضم الحكومة الجديدة ثلاثة عناصر نسائية هن الوزيرات: رنا الفارس؛ وغدير أسيري؛ ومريم العقيل. Advertisements 17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441 11:08 AM 3 عناصر نسائية "الوزيرات رنا الفارس وغدير أسيري ومريم العقيل" 3 عناصر نسائية "الوزيرات رنا الفارس وغدير أسيري ومريم العقيل" أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بصدور مرسوم تعيين أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. ووفق صحيفة "الرأي" المحلية، فقد أدّت الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد؛ اليمين الدستورية، اليوم، أمام الأمير الشيخ صباح الأحمد. وتضم الحكومة الجديدة ثلاثة عناصر نسائية هن الوزيرات: رنا الفارس؛ وغدير أسيري؛ ومريم العقيل. ، الكويت .. الحكومة الجديدة برئاسة صباح الخالد تؤدي اليمين الدستورية ،

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