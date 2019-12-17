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أسهم تدخل جراحي لفريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة -بفضل الله- في إعادة الحركة لمريض، بعد أن كان في حالة شلل تمنعه من الحركة وأداء مهامه اليومية.
وبعد إجراء الفحوص اللازمة من أشعة مقطعية وتحاليل، أظهرت نتائجها وجود ورم متمركز في قاع الجمجمة تسبّب في عدم القدرة على الحركة، علاوة على كبر سن المريض.
وقرّر الفريق الطبي إجراء عملية في قاع الجمجمة تكللت بالنجاح -ولله الحمد- وبعد استئصال الورم بشكلٍ كامل، خضع المريض إلى جلسات علاج طبيعي تمكّن بعدها من المشي والقيام بأعماله اليومية.فريق طبي مدينة الملك عبدالله الطبية العاصمة المقدسة
17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441 11:28 AM
خضع لجلسات علاج طبيعي تمكّن بعدها من المشي والقيام بأعماله
أسهم تدخل جراحي لفريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة -بفضل الله- في إعادة الحركة لمريض، بعد أن كان في حالة شلل تمنعه من الحركة وأداء مهامه اليومية.
وبعد إجراء الفحوص اللازمة من أشعة مقطعية وتحاليل، أظهرت نتائجها وجود ورم متمركز في قاع الجمجمة تسبّب في عدم القدرة على الحركة، علاوة على كبر سن المريض.
وقرّر الفريق الطبي إجراء عملية في قاع الجمجمة تكللت بالنجاح -ولله الحمد- وبعد استئصال الورم بشكلٍ كامل، خضع المريض إلى جلسات علاج طبيعي تمكّن بعدها من المشي والقيام بأعماله اليومية.
، مكة المكرّمة .. تدخل طبي ناجح في قاع الجمجمة يُعيد الحركة لمريض ،
المصدر : الخليج 365
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