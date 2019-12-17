“الناس للناس والرب واحد”.. موقف إنساني بدأ من محل بنشر وانتهى بـ”تويتر”

حظيت تغريدة بثها شاب على “تويتر” بردود أفعال واسعة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث حازت على أكثر من 800 تعليق وأكثر من 7 آلاف إعادة تغريد، وأكثر من 14 ألف إعجاب. وتفصيلاً، كشف الشاب في تغريدته عن موقف إنساني قدّمه له شخص لا يعرفه، عندما كان في محل بنشر وقد تعرض أحد إطارات مركبته للتلف ولم يكن معه ريال واحد لتغييره وسط امتناع عمّال المحل عن تغيير الإطار في ظل أن الشاب لا يملك قيمة الإطار، ما حدا بشخص كان موجوداً داخل المحل بالتكفّل بالمبلغ. وكتب الشاب قصته في تغريدة بعد أن التقط للرجل صورة وهو يغادر المحل قال فيها :”‏الناس للناس والرب واحد”.. جملة قالها هالشايب الكفو بعد ماحصلني مبنشر واتحايل راعي البنشر أنه يركب لي إطار وأحاسبه بعدين لأن ما معي ولا ريال، ورحت على جنب جالس على الجوال اتصل على أي أحد ينقذ الموقف، ولم يرد علي أحد، ورجعت وجدت راعي البنشر يركّب إطار جديد، قلت اصبر ما معي فلوس؛ قال: هذا الرجال حاسب عنك”.

تم التواصل مع فاعل الخير بعد أن حظيت صورته وهو يغادر محل البنشر برواج واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ويدعى “رجاء بن مبروك المجنوني” البالغ من العمر 52 عاماً وهو متقاعد من وزارة الحرس الوطني، حيث قال :” خلال الأسبوع الماضي بالتحديد صباح الأربعاء الماضي عندما كنتُ في محل بنشر في أحد المحطات على طريق جدة – مكة وجدتُ شاباً في مقتبل العمر لا يملك ولا ريالاً واحداً لتغيير أحد إطارات مركبته التالفة، وكان عنده اختبار في جدة، وسط امتناع عمال المحل أن يغيروا له الإطار بداعي أنه لا يملك قيمته “. وأضاف: انتابني حينها رحمة وشفقة بالشاب وهو يبرر للعمال أن لديه اختباراً وكان حريصاً أن يواصل مشواره للذهاب إلى الجامعة، وقمتُ بدفع مبلغ الإطار ومن ثم غادرت الموقع، لا أريد جزاء ولا شكوراً إلا من رب العالمين”.

وتابع: بعد أيام تفاجأت بصورة لي متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتضح لي أن الشاب قام بتصويري أثناء مغادرتي المحل، ليعبر عن شكره على طريقته الخاصة، وكنت أتمنى لو لم يلتقط لي صورة، لأن ما قمتُ به كان خالصاً ولا يزال خالصاً لوجه الله تعالى إن شاء الله. وختم تصريحه بالقول:” ديننا الحنيف يحثنا على مثل هذه الأعمال، التي نرجو أن تكون خالصة لوجه الله الكريم، سائلاً الله – عز وجل – أن يوفق الشاب ويجعله ذخراً لوالديه، لافتاً إلى أن حرصه لأداء الاختبار كان دافعاً له أن يتبرع له ولو باليسير من أجل مستقبله بحسب صحيفة “سبق”.