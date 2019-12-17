السعودية اليوم / مستشفى حفر الباطن المركزي ينجح في إزالة تشوهات الفكين لمريض



حفر الباطن 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس

تمكن -بفضل من الله- الفريق الطبي بمستشفى حفر الباطن المركزي، من إنهاء معاناة مريض من تشوهات في الفكين .

حيث تبين بعد إجراء الفحوصات والأشعة التشخيصية اللازمة، وجود تضخم في منطقة الفكين وعلى الفور باشر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية ناجحة تم خلالها إزالة، التضخم، وترميم، وتقويم عظام الفكين حيث تكللت العملية بالنجاح وغادر المريض المستشفى وهو بصحة جيدة -ولله الحمد-.

// انتهى //

10:53ت م

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