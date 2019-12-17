السعودية اليوم / محافظ العديد يرأس اجتماع المجلس المحلي



الدمام 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس

رأس محافظ العديد سعد بن محمد العجلان أمس، المجلس المحلي الثاني لعام 1441هـ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمحافظة العديد.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المشاريع واحتياجات المحافظة والمراكز والتجمعات السكانية التابعة لها، واعتمد المجلس التوصيات اللازمة، تمهيداً لرفعها لمجلس المنطقة.

ووجه المحافظ مديري الجهات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي، بالتعاون فيما يخدم المصلحة العامة، ويلبي حاجة المواطنين ومرتادي المنطقة، ويرقى إلى مستوى التوجيهات السامية للقيادة الحكيمة، التي تحرص دائما على راحة المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.

وفي نهاية الاجتماع شكر المحافظ مديري الإدارات، وأعضاء المجلس، على حضورهم واهتمامهم وتفاعلهم لتطوير المحافظة، تحت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.

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10:46ت م

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