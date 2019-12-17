السعودية اليوم / أكاديمية سيسكو العالمية تكرم "التدريب التقني" بثلاث جوائز دولية



الرياض 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس

منحت أكاديمية سيسكو العالمية للشبكات، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ثلاث جوائز كأفضل جهة للدعم وأكبر نسبة تدريب للمدربين على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، وأفضل أكاديمية استخدمت دورات التأهيل على مهارات سوق العمل.

ويأتي تكريم المؤسسة للسنة الرابعة على التوالي ممثلة بالإدارة العامة لمركز التدريب الإلكتروني في مدينة لشبونة بالبرتغال، تأكيداً للمكانة التي وصلت لها المؤسسة على المستويين الإقليمي والعالمي في مجال التدريب، واستمراراً للإنجازات التي تحققها المؤسسة في مختلف المجالات.

وحصلت المؤسسة على جائزة "Premier + Academy Support Centre (ASC)" مع درع الجائزة كأفضل جهة للدعم على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، وحصدت المؤسسة هذه الجائزة ضمن أفضل الجهات الداعمة للأكاديميات، وللمدربين والمتدربين، وأكبر نسبة نمو لعدد المتدربين الفاعلين على الأكاديمية بدعم تجاوز عشرين ألف متدرب ومتدربة إضافة إلى تفعيل خدمات الأكاديمية والاستفادة من مصادر وبرامج الأكاديمية لعام 2019م.

كما حققت جائزة "Premier + Instructor Training Centre (ITC)" مع درع الجائزة كأفضل وكأكبر نسبة تدريب للمدربين على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، وحصدت المؤسسة هذه الجائزة بعد تدريب مدربي ومدربات المؤسسة على تطوير قدراتهم التدريبية بما يسهم في رفع كفاءة التدريب وذلك لعام 2019م، ونالت المؤسسة أيضاً جائزة "(IT Career Ready Champion - ASC" كأفضل أكاديمية استخدمت دورات التأهيل إلى مهارات سوق العمل.

وحصدت المؤسسة هذه الجائزة بعد تشجيع المدربين والمتدربين على الاستفادة من الدورات المتاحة للتأهيل على مهارات سوق العمل والتي تتيح للمتدربين الارتباط بالمستجدات التقنية والفنية لسوق العمل وذلك لعام 2019م.

يذكر أن مركز التدريب الإلكتروني يعمل منذ تأسيسه لإتاحة أفضل الشراكات، مع أكبر الشركات، وأكاديميات التدريب العالمية خدمة لمنظومة التدريب بالمؤسسة بما يسهم في الاستفادة من التقنية في تطوير التدريب ويضمن الحصول على أحدث الإصدارات والبرامج التدريبية وهو ما ينعكس إيجاباً على جودة مخرجات التدريب، وتقديم جميع الخدمات لمنشآت المؤسسة بما يسهم في تطوير العملية التدريبية وبما ينعكس على تطوير القدرات التدريبية للمدربين والمتدربين في مختلف ميادين التدريب.

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10:36ت م

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