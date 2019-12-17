

العارضة 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس

عقدت جمعية وجد الخير لحفظ النعمة بمنطقة جازان اجتماعها الأول اليوم، بحضور محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، وذلك بقاعة الاجتماعات باستراحة الملك سلمان للاحتفالات بالمحافظة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية سلطان العبدلي أن الاجتماع خصص للتعريف بالجمعية ومشاريعها وسعيها لعقد شراكات مجتمعية لتوعية وتثقيف المجتمع للحد من الإسراف والتبذير وأساليب المحافظة على الفائض من النعم من خلال عدد من المشاريع والمبادرات المجتمعية, وبرامجها وأنشطتها المستقبلية.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التنسيق بين الجمعية والجهات الحكومية والمستفيدين من مشاريع حفظ النعمة بما يحقق التعاون والتكامل وتطوير القدرات، وتبادل الأفكار والخبرات وتطوير العمل، وتوقيع شراكات مع الجهات ذات العلاقة لدعم أهداف جمعية حفظ النعمة في التوعية والحد من الفاقد والمهدر من الطعام، وإعادة الاستفادة من الفائض، واستحداث مشاريع تنموية من خلال تلك الشراكات تكفل الاستدامة المالية الداعمة لمشاريع وبرامج حفظ النعمة، والعمل على تفعيل مشاركة المتطوعين في مشاريع حفظ النعمة.

// انتهى //

10:32ت م

0036





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جمعية وجد الخير لحفظ النعمة بجازان تعقد اجتماعها الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.