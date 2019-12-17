السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي المدير التنفيذي لمنظمة المساعدات الفنلندية



جنيف 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مدينة جنيف بسويسرا أمس، المدير التنفيذي لمنظمة المساعدات الفنلندية جوني هامبرغ، وذلك على هامش المنتدى العالمي الأول للاجئين.

وقدم الدكتور الربيعة خلال اللقاء نبذة عن جهود المركز الإنسانية التي شملت 45 دولة حول العالم أبرزها الجمهورية اليمنية، مشيرًا إلى البرامج الغذائية والإيوائية والتعليمية والصحية التي قدمتها المملكة للأشقاء اليمنيين والسوريين والروهينجا في المملكة ،كذلك المتواجدين في مختلف بلدان اللجوء.

وتناول الجانبان خلال اللقاء فتح آفاق للتعاون بين المركز ومنظمة المساعدات الفلندية ودراسة إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة وخصوصًا في مجال التعليم ودعم المرأة.

ودعا الدكتور الربيعة ،المنظمة لحضور منتدى الرياض الإنساني الدولي الثاني المقرر عقده في مطلع شهر مارس المقبل.

من جانبه نوّه جوني هامبرغ بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في ميدان العمل الخيري وانتشاره الدولي الواسع.

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10:19ت م

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