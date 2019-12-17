

المهرة 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال والإنسانية أمس في محافظة المهرة، مشروع الحقيبة الشتوية مستهدفًا 3,000 فرد، في مديريتي المسيلة وسيحوت التابعة للمهرة، بالتعاون مع مؤسسة صلة للتنمية.

وأعرب وكيل محافظة المهرة مختار الجعفري عن الشكر للمملكة ممثلة بالمركز على دعمها المستمر للشعب اليمني في مجال الإغاثة والإيواء.

فيما قالت وكيل المساعد لشؤون المرأة خديجة باكريت :" إن المشروع جاء في وقته نظرًا لحلول فصل الشتاء، تخفيفاً من معاناة الأسر النازحة من موجة البرد القارس " .

ويهدف المشروع النازحين والأسر الأكثر احتياجًا في مديريتي المسيلة وسيحوت، بحيث تشمل الحقيبة الشتوية " بطانية ، وملابس شتوية منوعة للأطفال والكبار " .

// انتهى //

09:34ت م

0024





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع الحقيبة الشتوية في محافظة المهرة اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.