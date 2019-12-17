السعودية اليوم / 24 ألف سلة غذائية يوزعها مركز الملك سلمان للإغاثة على اللاجئين السوريين بالأردن



عمّان 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في عمّان أمس، المرحلة الأولى من مشروع توزيع السلال الغذائية مستهدفًا 5,279 فردًا، من اللاجئين السوريين في الأردن.

ويهدف المشروع إلى توزيع 24 ألف سلة غذائية تحتوي على المواد الأساسية كالأرز، والسكر، والشاي، والزيت، والبقوليات من العدس، والبرغل، والطحين، وخلافها والتي تلبي احتياجات الأسرة السورية لمدة شهر كامل.

ويسعى المركز لتقديم أفضل الخدمات للاجئين السوريين عبر تنفيذ المشاريع الإنسانية المتنوعة لتحقيق الرسالة النبيلة التي تعكس النهج الإنساني للمملكة العربية

//انتهى//

09:30ت م

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عمّان 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في عمّان أمس، المرحلة الأولى من مشروع توزيع السلال الغذائية مستهدفًا 5,279 فردًا، من اللاجئين السوريين في الأردن.ويهدف المشروع إلى توزيع 24 ألف سلة غذائية تحتوي على المواد الأساسية كالأرز، والسكر، والشاي، والزيت، والبقوليات من العدس، والبرغل، والطحين، وخلافها والتي تلبي احتياجات الأسرة السورية لمدة شهر كامل.ويسعى المركز لتقديم أفضل الخدمات للاجئين السوريين عبر تنفيذ المشاريع الإنسانية المتنوعة لتحقيق الرسالة النبيلة التي تعكس النهج الإنساني للمملكة العربية السعودية بوجوب توفير الرعاية الكاملة للاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمات الإنسانية التي يمرون بها .//انتهى//09:30ت م0021

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