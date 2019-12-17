السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,829 حقيبية شتوية في عدة محافظات يمنية



صنعاء 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة صلة للتنمية أمس، مواد إيوائية شملت 1,829 حقيبة شتوية في محافظات صنعاء، وعدن، ومأرب، والمهرة، وشبوة، والجوف، والضالع، استفاد منها 11,803 أفراد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع الحقيبة الشتوية الذي ينفذه المركز في مختلف المحافظات اليمنية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين في فصل الشتاء.

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09:18ت م

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