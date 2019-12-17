السعودية اليوم / تعليم نجران يتابع الانضباط المدرسي في مدارس المنطقة



نجران 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس

نفذت إدارة التعليم بمنطقة نجران أمس، زيارات ميدانية لمدارس المنطقة والمكاتب التعليمية التابعة لها، بمشاركة جميع المشرفين التربويين والمشرفات التربويات.

وأوضح مدير التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، بان هذه الزيارات تأتي لمتابعة الانضباط المدرسي والتأكد من انتظام الطلاب والطالبات واستمرار اليوم الدراسي حتى نهايته، وقيام المعلمين والمعلمات بإعطاء الحصص وفق المنهج، وإدخال الغياب في برنامج نور وتطبيق قواعد السلوك والمواظبة بحق المتغيبين بدون عذر مع إشعار ولي الأمر.

وأشار الدكتور العتيبي إلى أن الإدارة تقوم بتكريم المدارس المحققة لمعدلات عالية في الانضباط المدرسي والذي يعكس مدى حرص قائد وقائدة المدرسة ومنسوبيها على تحقيق الانضباط بما يخدم العملية التعليمية وغرس قيم تربوية تدفع الطلاب والطالبات إلى مستوى واعي، ودعم السلوك الإيجابي وتعزيز مستويات التحصيل الدراسي.

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09:16ت م

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