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فيديو.. القصبي: ولي العهد وجّه بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين
تأسيس نظام التجارة الإلكترونية يستهدف حماية المستهلك
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكّد وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجّه بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال القصبي، خلال لقاء مع قناة “الإخبارية”، إن 85% من خدمات الوزارة تُقدم إلكترونياً، مشيراً إلى أن التوجه أن تكون جميع الخدمات المقدمة إلكترونية.
وأشار القصبي إلى أن تأسيس نظام التجارة الإلكترونية يهدف إلى حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم.
كشف وزير التجارة والاستثمار والشؤون البلدية، ماجد بن عبدالله بن عثمان القصبي، أن السعودية تقدمت من المركز الـ141 إلى الـ38 في بدء النشاط التجاري بتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن صندوق النقد الدولي، كما جاءت في المرتبة الثالثة في حماية حقوق المستثمرين.
وتابع القصبي قائلاً: “إن الوزارة راجعت الفترة الماضية أكثر من 40 لائحة ونظامًا في إطار سعيها لتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال في المملكة.
وأضاف القصبي، أن نظام الامتياز التجاري المعروف بالفرنشايز، يعزز تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، التي تصدرت دول العالم في تقرير سهولة ممارسة الأعمال للعام 2019، مُشدّدًا على أن نهج السعودية ركز على زيادة الإنفاق والرأس مالي في السنوات الماضية؛ إيمانًا منها بأن المشاريع العملاقة ستسهم في دعم الفرص الاستثمارية.
وأكد القصبي، أن وزارة التجارة والاستثمار والشؤون البلدية، تمكنت من رقمنة 85% من الخدمات التي تقدمها، في إطار سعيها للتحول الرقمي في خدماتها بالكامل، مُضيفًا أن تأسيس المملكة نظام التجارة الإلكترونية يهدف إلى حماية المستهلك، كما تتجه لإلزام العديد من القطاعات بالدفع الإلكتروني؛ تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
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