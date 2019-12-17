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هل تختلف الإجراءات الجزائية في قضايا الأحداث ؟
تتسم بطبيعة خاصة ولها مواد تنظمها
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت النيابة العامة: إن الإجراءات الجزائية في قضايا الأحداث، ذكرًا كان أم أنثى، دون سن 18 عامًا، تتسم بطبيعة خاصة.
وأكدت النيابة، في توضيح نشرته عبر حسابها بموقع تويتر، أن هذه القضايا يطبق بشأنها نظام الأحداث، واعتبار نظام الإجراءات الجزائية القاعدة العامة لهذه القضايا فيما لم يرد بشأنها نص خاص ضمن نظام الأحداث، وبالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه وطبيعة وصفه بكونه حدثًا، حيث تنص المادة 12 من نظام الإجراءات الجزائية على أن يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات، ومحاكاتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
ولفتت النيابة إلى أن المادة 22 من نظام الأحداث تنص على أنه “فيما لم يرد فيه نص في النظام، تطبق أحكام نظام الجزائية على الحدث، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفه حدثًا”.
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