، "شكراً أخي" .. أمانة مكة تتفاعل مع موثق "سيارة النفايات المُسرعة": سنتخذ اللازم ،

محمد بن مسعود - الدمام - مقطع أظهر سائق ضاغطة يسير بسرعة ١٢٠ كلم في أحد شوارع المنطقة غير مبالٍ

تفاعلت أمانة العاصمة المقدّسة مع فيديو مواطن وثّق فيه إحدى السيارات المخصصة لجمع النفايات التابعة للأمانة وهي تسير بسرعة عالية في أحد شوارع مكة المكرّمة.

وكتبت أمانة العاصمة المقدّسة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، تعليقاً على الفيديو: "‏‎‎شكراً لتواصلك أخي الكريم، ونفيدك بأنه تم تسلًّم شكواك، وجارٍ إحالة الطلب إلى الجهة المختصة لاتخاذ اللازم، ونسعد بخدمتكم في كل وقت".

وأظهر المقطع؛ سائق ضاغطة تتبع أمانة العاصمة المقدّسة وهي تسير بسرعة ١٢٠ كلم/ الساعة في أحد شوارع مكة المكرّمة، وسط مطالبات من موثق المقطع بتطبيق العقوبة اللازمة على سائق الضاغطة. أمانة العاصمة المقدسة السيارات المخصصة لجمع النفايات سرعة عالية