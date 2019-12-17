- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تفاعلت أمانة العاصمة المقدّسة مع فيديو مواطن وثّق فيه إحدى السيارات المخصصة لجمع النفايات التابعة للأمانة وهي تسير بسرعة عالية في أحد شوارع مكة المكرّمة.
وكتبت أمانة العاصمة المقدّسة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، تعليقاً على الفيديو: "شكراً لتواصلك أخي الكريم، ونفيدك بأنه تم تسلًّم شكواك، وجارٍ إحالة الطلب إلى الجهة المختصة لاتخاذ اللازم، ونسعد بخدمتكم في كل وقت".
وأظهر المقطع؛ سائق ضاغطة تتبع أمانة العاصمة المقدّسة وهي تسير بسرعة ١٢٠ كلم/ الساعة في أحد شوارع مكة المكرّمة، وسط مطالبات من موثق المقطع بتطبيق العقوبة اللازمة على سائق الضاغطة. أمانة العاصمة المقدسة السيارات المخصصة لجمع النفايات سرعة عالية
17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441 08:55 AM
مقطع أظهر سائق ضاغطة يسير بسرعة ١٢٠ كلم في أحد شوارع المنطقة غير مبالٍ
تفاعلت أمانة العاصمة المقدّسة مع فيديو مواطن وثّق فيه إحدى السيارات المخصصة لجمع النفايات التابعة للأمانة وهي تسير بسرعة عالية في أحد شوارع مكة المكرّمة.
وكتبت أمانة العاصمة المقدّسة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، تعليقاً على الفيديو: "شكراً لتواصلك أخي الكريم، ونفيدك بأنه تم تسلًّم شكواك، وجارٍ إحالة الطلب إلى الجهة المختصة لاتخاذ اللازم، ونسعد بخدمتكم في كل وقت".
وأظهر المقطع؛ سائق ضاغطة تتبع أمانة العاصمة المقدّسة وهي تسير بسرعة ١٢٠ كلم/ الساعة في أحد شوارع مكة المكرّمة، وسط مطالبات من موثق المقطع بتطبيق العقوبة اللازمة على سائق الضاغطة.
، "شكراً أخي" .. أمانة مكة تتفاعل مع موثق "سيارة النفايات المُسرعة": سنتخذ اللازم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "شكراً أخي" .. أمانة مكة تتفاعل مع موثق "سيارة النفايات المُسرعة": سنتخذ اللازم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.