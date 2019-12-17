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ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، نحو 318 طناً و8 آلاف لتر من منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتظهر عليها علامات التلف والفساد في 12 منشأة مخالفة بمحافظة جدة.
وكان ذلك خلال جولات لمفتشي الهيئة للتأكد من التزام المنشآت الغذائية في المحافظة بالشروط والضوابط.
ووفق الهيئة، فمن بين المخالفات التي رصدها مفتشو الهيئة، كميات من التمور الخام مخزّنة في ظروف سيئة ومنتجات تمور منتهية الصلاحية جاهزة للشحن في إحدى المنشآت الغذائية بالمدينة الصناعية.
وفي منشآت أخرى، ضبط المفتشون مواد أولية تحوي شوائب وحشرات، إضافة إلى منتجات لم يكتب على بطاقاتها الغذائية أنها تحوي ألواناً صناعية (E102 - E122 - E129 - E110).
وطبّقت الهيئة نظام الغذاء بحق 5 مصانع أغذية ومياه، و7 مستودعات ومراكز توزيع.
17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441 08:41 AM
تطبيق نظام الغذاء بحق 5 مصانع أغذية ومياه و7 مستودعات ومراكز توزيعشوائب وحشرات وغيرها .. ضبط 318 طن أغذية منتهية الصلاحية بجدة
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، نحو 318 طناً و8 آلاف لتر من منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتظهر عليها علامات التلف والفساد في 12 منشأة مخالفة بمحافظة جدة.
وكان ذلك خلال جولات لمفتشي الهيئة للتأكد من التزام المنشآت الغذائية في المحافظة بالشروط والضوابط.
ووفق الهيئة، فمن بين المخالفات التي رصدها مفتشو الهيئة، كميات من التمور الخام مخزّنة في ظروف سيئة ومنتجات تمور منتهية الصلاحية جاهزة للشحن في إحدى المنشآت الغذائية بالمدينة الصناعية.
وفي منشآت أخرى، ضبط المفتشون مواد أولية تحوي شوائب وحشرات، إضافة إلى منتجات لم يكتب على بطاقاتها الغذائية أنها تحوي ألواناً صناعية (E102 - E122 - E129 - E110).
وطبّقت الهيئة نظام الغذاء بحق 5 مصانع أغذية ومياه، و7 مستودعات ومراكز توزيع.
، شوائب وحشرات وغيرها .. ضبط 318 طن أغذية منتهية الصلاحية بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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