، ترقية قائد أمن المنشآت بالخبر والظهران لرتبة "عميد مهندس" ،

محمد بن مسعود - الدمام - يتلقى العميد مهندس جعفر محمد الزهراني قائد قوة أمن المنشآت بمحافظة الخبر والظهران، التهاني والتبريكات، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد مهندس.

نتمنى من الله عز وجل له التوفيق والسداد، وأن تكون الترقية حافزًا لتقديم المزيد من الجهد والعطاء.