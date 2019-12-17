- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - يتلقى العميد مهندس جعفر محمد الزهراني قائد قوة أمن المنشآت بمحافظة الخبر والظهران، التهاني والتبريكات، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد مهندس.
نتمنى من الله عز وجل له التوفيق والسداد، وأن تكون الترقية حافزًا لتقديم المزيد من الجهد والعطاء.
17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441 08:36 AM
يتلقى العميد مهندس جعفر محمد الزهراني قائد قوة أمن المنشآت بمحافظة الخبر والظهران، التهاني والتبريكات، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد مهندس.
نتمنى من الله عز وجل له التوفيق والسداد، وأن تكون الترقية حافزًا لتقديم المزيد من الجهد والعطاء.
، ترقية قائد أمن المنشآت بالخبر والظهران لرتبة "عميد مهندس" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر ترقية قائد أمن المنشآت بالخبر والظهران لرتبة "عميد مهندس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.