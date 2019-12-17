شكرا لمتابعة خبر عن لعدم التوظيف في تخصصهن..طبيبات يلجأن لبيع السبح والشاي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - اضطرت بعض خريجات كلية الطب للجوء إلى العمل في بيع الشاي والقهوة، والسبح، بعدما فقدن الأمل في الحصول على وظيفة.
وأوضح بعضهن أنهن طرقن باب القطاع الخاص، للعمل في غير تخصصهن، رغم تدني الرواتب وفقر المميزات والتفرقة في الإجازات الأسبوعية.
يذكر أن تقارير هيئة التخصصات الصحية أعلنت في وقت سابق أنه بلغ إجمالي العاطلين السعوديين عن العمل من حملة مؤهل البكالوريوس في طب الأسنان 951 طبيبا وطبيبة .
كانت هذه تفاصيل خبر لعدم التوظيف في تخصصهن..طبيبات يلجأن لبيع السبح والشاي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.