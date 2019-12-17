شكرا لمتابعة خبر عن «أليس زواج المتعة أجدى»..تركي الحمد يرد على رأي المغامسي في الزواج بنية الطلاق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علق الكاتب تركي الحمد، على تصريحات إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، بشأن السماح للرجل بالزواج بنية الطلاق حتى وإن لم يخبر المرأة بهذا الأمر قبل الزواج.

وقال الحمد: أليس زواج المتعة أجدى، فهو قائم على الوضوح والصراحة بين الطرفين في مثل هذه الحالات، وله سند شرعي في الفقه الجعفري، وهو من المذاهب الإسلامية التي اعترف بها الأزهر في الخمسينيات.

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وأضاف: الزواج بنية الطلاق فيه شبهة الخداع والمكر، ولا أظن ذلك يتسق مع روح الأخلاق في الإسلام.

وكان المغامسي قد أوضح أنه في حال كان الرجل مسافرًا لغير غرض الزواج، وخاف على نفسه الفتنة من الحسناوات، فله أن يتزوج ولو بنيّة الطلاق، ولو لم يخبر هذه الزوجة، وهو الأقرب إلى مقاصد الشريعة في النكاح الشرعي، لأنه يريد أن يعف نفسه.