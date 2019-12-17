وزير العمل والشؤون الاجتماعية يصل الأردن للمشاركة بأعمال الدورة العادية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب 39

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الرياض - علي القحطاني - وصل معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الى العاصمة الأردنية عمّان مساء اليوم، للمشاركة بأعمال الدورة العادية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب 39 على مستوى الوزراء ، والتي ستقام غدا الثلاثاء، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز.
وكان في استقبال معاليه لدى وصوله لمطار الملكة علياء الدولي ، وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية بسمة اسحاقات، والقائم بالأعمال السعودي بالإنابة لدى الأردن محمد العتيق ومدير إدارة المراسم بالسفارة الاستاذ فهاد العتيبي.
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