شكرا لقرائتكم خبر عن أب يعاشر ابنته الجامعية لمدة 3 سنوات حتى حملت.. وعندما فضحت الزوجة أمره كانت الصدمة التي لم تكن في الحسبان! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت طالبة جامعية للاغتصاب على يد والدها الذى ظل يعاشرها لمدة 3 سنوات، داخل فيلته فى القاهرة الجديدة، بعدما تجرد الأب من مشاعر الإنسانية والرحمة.

بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ لقسم شرطة القاهرة الجديدة ثان، من والدة المجنى عليها أفادت فيه بقيام زوجها بمعاشرة ابنته فى غياب زوجته لمدة 3 سنوات، حتى انهارت الابنة وأخبرت والدتها بكل التفاصيل أمام والدها الذى فر هاربا خوفا من افتضاح أمره.

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أب يعاشر ابنته الجامعية لمدة 3 سنوات حتى حملت.. وعندما فضحت الزوجة أمره كانت الصدمة التي لم تكن في الحسبان!



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وأقرت المجنى عليها فى أمام المباحث بأنها طالبة بالفرقة الأولى إحدى الكليات، وقالت إن والدها كان يتحرش بها وهى فى الصف الثالث الإعدادي ولم تستوعب تلك الأفعال وفى أحد الأيام اقتحم غرفة نومها مستغلا عدم وجود والدتها وشقيقها الأصغر وجردها من ملابسها، وقيد يدها وتعدى عليها جنسيا حتى فض غشاء بكارتها وظل يعاشرها جنسيا كلما غادرت والدتها الفيلا، وأصبحوا بمفردهما.

وأوضحت أنها عاشت سنين من العذاب ولم تستطع أن تواجه تلك المأساة، وكانت تتوسل لوالدها أن يتركها حتى انهارت واعترفت لوالدتها بكل شىء حدث لها مع والدها.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، حيث أمرت النيابة بإرسال المجنى عليها للطب الشرعي للكشف عليها، وتبين من الكشف الطبي أن المجنى عليه تم فض غشاء بكارتها وهناك اشتباه فى حمل.