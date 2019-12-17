النيابة العامة: الإجراءات الجزائية في قضايا الأحداث لها طبيعة خاصة

أكدت النيابة العامة، أن الإجراءات الجزائية في قضايا الأحداث «ذكرًا كان أم أنثى دون سن ١٨ عامًا» تتسم بطبيعة خاصة.

أضافت خلال صفحتها الرسمية على موقع «تويتر»: «يطبق بشأنها نظام الأحداث، واعتبار نظام الإجراءات الجزائية القاعدة العامة لهذه القضايا فيما لم يرد بشأنها نص خاص ضمن نظام الأحداث، وبالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه وطبيعة وصفه بكونه حدثًا».

وتنص المادة 12 من نظام الإجراءات الجزائية على الآتي: «يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات، ومحاكتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك».

كما تنص المادة 22 من نظام الأحداث على الآتي: «فيما لم يرد فيه نص في النظام، تطبق أحكام نظام الجزائية على الحدث، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفه حدثًا».