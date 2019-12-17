إزالة تعديات على أراضٍ حكومية 70 ألف متر مربع جنوب مكة

أزالت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة الجهات الأمنية، تعديات على أراضٍ حكومية بمنطقة الحسينية بمكة المكرمة على مساحة 70 ألف متر مربع .

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح، أن إزالة التعديات تمت بمشاركة الجهات الأمنية و إدارة الخدمات العامة، مؤكداً صدور توجيهات بإزالة جميع التعديات على الأراضي الفضاء والمرافق العامة، وعدم التعاون في إزالة أي مخالفات أو تعديات على الممتلكات العامة والحد من الظواهر السلبية .

وأشار رئيس قسم المراقبة المهندس ياسر السلمي، إلى أن حملة إزالة التعديات الواقعة بمنطقة الحسينية شملت إزالة 34 تعديًا بمبانٍ غير نظامية مسوّرة، بمساحة إجمالية بلغت 70 ألف متر مربع، وجميعها أقامها بعض المتعدّين على الأراضي الحكومية دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها مما يعد اعتداءً على ممتلكات عامة.