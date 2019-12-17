«الزكاة والدخل» توضح خطوات دفع زكاة المنشآت التجارية

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل طريقة دفع زكاة المنشآت التجارية «مكلفي التقديري»، وأضافت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أن دفع الزكاة لمكلفي التقديري، تبدأ بوصول رسالة نصية إليهم من الهيئة العامة للزكاة والدخل تحتوي على فاتورة وإجمالي مبلغ الزكاة المطلوب، ثم يدخل العميل بعد ذلك رقم الفاتورة عبر خدمة «سداد» ويدفع المبلغ المستحَقَّ عليه، مشيرة إلى إمكانية الاطلاع على تفاصيل الفاتورة عبر البوابة الإلكترونية للهيئة «gazt.gov.sa»، ويتم بعد ذلك تسلم شهادة الزكاة.

وكانت الهيئة، أوضحت طريقة استرداد القيمة المضافة، والمقصود بها استرداد الأرصدة الدائنة للأشخاص المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة، وذلك بتسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية للهيئة والانتقال إلى «استرداد المدفوعات لضريبة القيمة المضافة»، ثم إنشاء «طلب استرداد»، على أن يصل العميل بعد ذلك إشعار باستلام الطلب.