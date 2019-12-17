أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل طريقة دفع زكاة المنشآت التجارية «مكلفي التقديري»، وأضافت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أن دفع الزكاة لمكلفي التقديري، تبدأ بوصول رسالة نصية إليهم من الهيئة العامة للزكاة والدخل تحتوي على فاتورة وإجمالي مبلغ الزكاة المطلوب، ثم يدخل العميل بعد ذلك رقم الفاتورة عبر خدمة «سداد» ويدفع المبلغ المستحَقَّ عليه، مشيرة إلى إمكانية الاطلاع على تفاصيل الفاتورة عبر البوابة الإلكترونية للهيئة «gazt.gov.sa»، ويتم بعد ذلك تسلم شهادة الزكاة.
وكانت الهيئة، أوضحت طريقة استرداد القيمة المضافة، والمقصود بها استرداد الأرصدة الدائنة للأشخاص المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة، وذلك بتسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية للهيئة والانتقال إلى «استرداد المدفوعات لضريبة القيمة المضافة»، ثم إنشاء «طلب استرداد»، على أن يصل العميل بعد ذلك إشعار باستلام الطلب.
كانت هذه تفاصيل خبر «الزكاة والدخل» توضح خطوات دفع زكاة المنشآت التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.