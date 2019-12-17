إغلاق مستودع للأدوية الجنسية بشارع المنصور بمكة

أغلقت لجنة «مكافحة ظاهرة حكيم الأعشاب» بالإدارة العامة لصحة البيئة مستودعًا مخالفًا بشارع المنصور بمكة المكرمة، وذلك بعد اكتشاف المراقبين الصحيين كميات كبيرة من الأعشاب والزيوت المحظورة والأدوية الجنسية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية ومشاركة بلدية المسفلة الفرعية.

وأوضح مدير الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة الدكتور بشير أبو نجم أن الفرق الرقابية تمكنت من الدخول للمستودع بمساندة شرطة العاصمة المقدسة؛ حيث جرى مصادرة 620 عبوة أدوية جنسية مجهولة المصدر و130 عبوة مخاليط عسل و1830 عبوة كحل مخلوط بمادة الرصاص المحظورة من قِبَلِ وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، مشيرًا إلى مصادرة 580 لترًا من الزيوت المخلوطة بأوراق من الأدعية والأذكار و118 عشبة زبيب هندي و180 كبسولة حبوب طبية إندونيسية المصدر، مؤكدًا حصر وإتلاف جميع المضبوطات والتخلص منها بالطرق الصحية المتبعة.

وقال رئيس لجنة «مكافحة ظاهرة حكيم الأعشاب» فهد عسيري، إن المستودع المُخالف يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، ويُدار عن طريق عمالة مخالفة لنظام العمل والإقامة، مشيرًا إلى أنهم يروجون لهذه الأدوية المُخالفة بأسعار مُغرية لعملائهم، مؤكدًا القبض على المخالفين عبر الجهات الأمنية وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

وأهاب رئيس لجنة «مكافحة ظاهرة حكيم الأعشاب»، بالمواطنين الإبلاغ عن مثل تلك المستودعات والمحال المخالفة عن طريق نظام «بلدي 940» وقنوات التواصل الرسمية الخاصة بالأمانة.