كرَّمت شرطة مكة المواطنة ريم بنت محمد عسيري؛ لرصدها معلومات عن مركبة تسبب قائدها في حادث مروري ولاذ بالفرار. شارك في التكريم اللواء عيده العتيبي، مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، بناء على توجيه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، وأمير منطقة مكة المكرمة.

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كانت هذه تفاصيل خبر شرطة مكة تكرّم مواطنة دلّت على قائد مركبة ارتكب حادثًا مروريًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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