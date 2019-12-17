إطلاق سراح 13 سجينًا عبر «تفريج كربة» بالخرج

أعلنت حملة تفريج كربة بالخرج، عن إطلاق سراح 13 شخصًا، يمثلون الدفعة الثالثة من الموقوفين في سجن محافطة الخرج على ذمة مطالبات مالية بعد استيفاء كافة الإجراءات والشروط اللازمة.

وأسفرت حمله تفريج كربه بالخرج حتى الآن، عن إطلاق سراح 35 سجينًا من سجناء الدين العام تم إطلاقهم على دفعات بعد الانتهاء من تسديد جميع مطالباتهم .

يذكر أن حملة تفريج كربة الخرج، انطلقت في شهر رمضان الماضي بناء على موافقة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر؛ لإطلاق حملة تفريج كربة في محافظات المنطقة.

وتأتي تحت تنظيم إمارة محافظة الخرج، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم «تراحم»، وجمعت حينها أكثر من ثلاثة ملايين ريال .