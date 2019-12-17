السعودية وسلطنة بروناي توقعان اتفاقية ترتيبات حج الموسم المقبل

وقع نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، اليوم الإثنين، اتفاقية مع نائب وزير الشؤون الدينية بسلطنة بروناي دار السلام بنقيران داتو الحاج بهروم، بشأن ترتيبات استقبال حجاج سلطنة بروناي لموسم حج 1441هـ.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب وزير الحج والعمرة في مكتبه بمكة المكرمة، بنائب وزير الشؤون الدينية بسلطنة بروناي والوفد المرافق له، ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ لبحث وتنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لهم.

وتضمنت الاتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ التي تنظم قدوم الحجاج القادمين من سلطنة بروناي وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وأكد مشاط، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يشددان على أهمية جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ويحرصان على راحتهم، مشيرًا إلى العلاقات المتينة بين المملكة وسلطنة بروناي.

من جانبه، أبدى نائب وزير الشؤون الدينية بسلطنة بروناي دار السلام، شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين لاهتمامهم بكل ما يساهم في توفير سبل الراحة والتيسير على الحجاج والمعتمرين والزوار، مشيدًا بالمشاريع والخدمات الكبيرة التي نفذتها المملكة لتسهيل أداء مناسك الحج لضيوف الرحمن.