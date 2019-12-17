قائد القوات الجوية يلتقي رئيس أركان جيش الطيران التونسي

التقى الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، اليوم، رئيس أركان جيش الطيران التونسي أمير اللواء محمد الحجام، الذي يزور المملكة حاليًا.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات والتطورات في المنطقة، بالإضافة إلى مجالات التعاون الثنائي الجوي العسكري، والتمارين المشتركة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.