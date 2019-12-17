قطار الحرمين: تشغيل الرحلات إلى مكة المكرمة.. الأربعاء

أعلن مدير عام التشغيل والصيانة بمشروع قطار الحرمين السريع، المهندس ريان الحربي، إنجاز مشروع «تحويل المسار السككي البديل»؛ لتشغيل رحلات القطار، إلى مكة المكرمة بعد غدٍ الأربعاء.

وأشار الحربي، إلى أن تشغيل قطار الحرمين السريع إلى مكة المكرمة، تم بعد استكمال كافة الموافقات المطلوبة، مؤكدًا في نفس الوقت إتمام تجهيزاته الهندسية والفنية والتمديدات الكهربائية، وتطبيق المتخصصين بالمشروع جميع الاختبارات اللازمة، والتحقق من كافة المعايير لضمان التشغيل الآمن.

وقال الحربي: «إن القطار سيعاود نشاطه لخدمة المسافرين والمعتمرين، بالاتجاهين، بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مروًرا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحافظة جدة عبر محطة قطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد».

وأكد الحربي، أن المسافرين يمكنهم من اليوم حجز للسفر عبر مختلف المحطات المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني، مبيناً وجود خيارات متاحة لسداد قيمة التذكرة، إما عن طريق بطاقات الائتمان، أو بطاقة مدى البنكية، أو عبر خدمة «سداد» وجميعها متاحة في الموقع.

وأشار إلى أن تسعيرة التذاكر تتباين بحسب وجهة واختيارات المسافرين عبر درجة الضيافة أو الأعمال، وستكون مواعيد الرحلات متنوعة من السابعة صباحًا وحتى الثامنة والنصف مساءً، لتلبية مختلف احتياجات المسافرين.