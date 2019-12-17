«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة على عدة مناطق.. الثلاثاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكون السحب الرعدية الممطرة، على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة وأجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

كما توقعت الأرصاد -في تقريرها عن حالة طقس غدًا الثلاثاء- أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة ولا يستبعد تكون الضباب على تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ ساعة.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، و وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر ستكون متوسط الموج.