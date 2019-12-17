قائد القوات الخاصة للحج والعمرة يكرّم أحد منسوبي «أمن الحرم»

كرّم قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، بتوجيه من مدير الأمن العام، العريف أحمد جميل يتيمي، من منسوبي القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام؛ نظير جهوده الأمنية وتميزه في عمله.

ونقل اللواء الأحمدي شكر مدير الأمن العام للمكرّم على تميزه في عمله، داعيًا المولى أن يوفقه وزملاءه لخدمة قاصدي بيت الله الحرام.

كما قدم العريف أحمد يتيمي شكره لمدير الأمن العام على دعمه الدائم، معبرًا عن سعادته بهذا التكريم الذي يعد حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم الملك والوطن وخدمة ضيوف الرحمن.