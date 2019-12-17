السعودية اليوم / الأمم المتحدة تدعو إلى إيجاد أساليب جديدة لمكافحة الفساد



الأمم المتحدة 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس

انطلقت فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد امس الاثنين في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد بدأ هذا المؤتمر العالمي بدعوة إلى تعزيز الجهود المبذولة لمنع ومكافحة الفساد تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة (SDGs).

الأمين العام أنطونيو غوتيريش، اغتنم الفرصة للحث على الوحدة في سبيل إنهاء استنزاف الموارد الناجم عن التدفقات المالية غير المشروعة وقال: " أن الفساد يهدد رفاهية مجتمعاتنا ومستقبل أطفالنا وصحة كوكبنا"، داعيا إلى محاربته من "قبل الجميع، ولأجل الجميع".

ويشارك في هذا المؤتمر الذي يستمر أسبوعا، أكثر من 1300 شخص من مختلف أنحاء العالم، للنظر في حوالي 15 مشروع قرار، ومن بین المواضيع التي ستناقش في الدورة الثامنة، منع الفساد واسترداد الأصول والتعاون الدولي، فضلا عن الأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمكافحة الفساد التي ستعقد في عام 2021.

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