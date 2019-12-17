السعودية اليوم/ سمو أمير القصيم يكرم 20 متميزاً ومتميزة بجائزة المالك للأداء التعليمي المتميز



الرس 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم , بمركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة الرس, حفل تكريم 20 متميزاً ومتميزة بجائزة الشيخ حمد بن منصور المالك ـ رحمه الله ـ للأداء التعليمي المتميز الذي تنظمه إدارة التعليم بالمحافظة, بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومستشار سمو أمير القصيم إبراهيم الماجد, ومحافظ الرس حسين العساف, ومدير تعليم المحافظة سليمان الطعيسي, ورئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك, وعدد من رؤساء التحرير في عدد من الصحف المحلية، وأبناء راعي الجائزة, وعدد من مسؤولي المنطقة, وأولياء الأمور.

حيث اطلع سموه فور وصوله على المعرض المصاحب للحفل التابع للدكتور حمد بن محمد الصيخان, وما يحتويه من أدوات ومواد للتعليم القديم المستخدم خلال تلك الفترة, كما اطلع على منصة كتاب بعنوان "حمد بن منصور المالك سجل حافل بالعطاء", والذي أسهم ومنذ عام 1312هـ وحتى عام 1412هـ, بالعديد من المبادرات الخادمة لقطاع التعليم بمحافظة الرس, وسعى إلى افتتاح المدرسة

عقب ذلك توجه سموه لمقر الحفل المقام بهذه المناسبة, حيث عُزف السلام الملكي, ثم بدأت فقرات الحفل بآيات من الذكر الحكيم، وأشار مدير إدارة التعليم بمحافظة الرس سليمان الطعيسي في كلمته إلى أن الإدارة عملت على توجيهات معالي وزير التعليم بتحفيز أبنائها بشتى صور التكريم, مبيناً أن مبادرة أبناء الشيخ حمد بن منصور المالك من خلال إطلاق جائزة للتميز هي لتهيئة مناخ تحفيزي يرتقي بالأداء وصناعة التكريم اللائق لكل متميز ومتميزة, مثمناً دعم سمو الأمير فيصل بن مشعل الدائم لتعزيز التميز بقطاع التعليم.

إثر ذلك قُدّم عرض مرئي بعنوان "مازال حياً" يستعرض تاريخ حمد بن منصور المالك ـ رحمه الله ـ خلال مسيرته التي اهتمت بتعزيز العلم والتعلم بمحافظة الرس.

بعد ذلك أكد رئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد بن حمد المالك خلال كلمته نيابة عن أبناء راعي الجائزة أن من يتتبع مسيرة التعليم في المحافظات التابعة لمناطق المملكة يجد العديد من القصص والتحديات والمواجهات الصعبة والظروف القاسية التي واجهتها إمكانيات محدودة في الزمن الماضي يقابلها تجاوز لكل هذه المعوقات في وقتنا الحاضر بفضل من الله ثم بدعم القيادة ـ أيدها الله ـ التي خطت بكل ثقة نحو هذا التطور الذي تحقق في دعم التعليم وتحقيق العديد من المخرجات للأجيال, كاشفاً أن محافظة الرس وصلت اليوم إلى أكثر من 23 ألف طالباً وطالبة في التعليم العالي يدرسون في أكثر من 50 قسماً أكاديمياً ويتلقّون تعليمهم في 10 كليات متخصصة, بالإضافة إلى 400 مدرسة للبنين والبنات يتلقى من خلالها 40 ألف طالباً وطالبة تعليمهم, بعد أن كانوا عشرات الطلاب في مدرسة واحدة, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه الدائم للمجال التعليمي في كل أنحاء المنطقة.

ثم قدم أوبريت بعنوان "الشموخ" ، عقبها دشّن سمو أمير منطقة القصيم الدورة الثانية من جائزة الشيخ حمد بن منصور المالك للأداء التعليمي المتميز بمحافظة الرس.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم في كلمته بهذه المناسبة أن كل جائزة لتكريم المتميزين في التعليم من طلاب وطالبات هي تكريم له شخصياً كونها تصب في تشجيع وتحفيز مخرجات التعليم, لافتاً سموه الانتباه إلى أن جائزة الشيخ حمد بن منصور المالك ـ رحمه الله ـ للمتميزين في التعليم ستسهم في دعم الإبداع والتميز في محافظة الرس, مشيداً بمبادرة أبناء الشيخ حمد المالك ـ رحمه الله ـ بإطلاق جائزة باسم والدهم للتميز العلمي لما له أياد بيضاء وجهود عظيمة في تأسيس التعليم بمحافظة الرس.

وأوضح سمو الأمير فيصل بن مشعل أن تسابق أبناء المنطقة ورجال الأعمال على إطلاق جوائز للمتميزين علمياً هي مقياس لوعي المجتمع السعودي الكريم ومفخرة لكل مواطن سعودي, متطلعاً إلى أن تشمل تلك الجوائز العلمية المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات العاملين في قطاع التعليم على حد سواء كونهم أساس التميز والإبداع المهني في المخرجات التعليمية, داعياً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم 20 متميزاً ومتميزة بالجائزة, وعدد من المدارس المتميزة ، وأبناء راعي الجائزة, وفريق عمل الحفل ، كما التقطت الصور التذكارية لسموه مع شركاء النجاح.

// انتهى //

03:42ت م

0313



الرس 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم , بمركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة الرس, حفل تكريم 20 متميزاً ومتميزة بجائزة الشيخ حمد بن منصور المالك ـ رحمه الله ـ للأداء التعليمي المتميز الذي تنظمه إدارة التعليم بالمحافظة, بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومستشار سمو أمير القصيم إبراهيم الماجد, ومحافظ الرس حسين العساف, ومدير تعليم المحافظة سليمان الطعيسي, ورئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك, وعدد من رؤساء التحرير في عدد من الصحف المحلية، وأبناء راعي الجائزة, وعدد من مسؤولي المنطقة, وأولياء الأمور.حيث اطلع سموه فور وصوله على المعرض المصاحب للحفل التابع للدكتور حمد بن محمد الصيخان, وما يحتويه من أدوات ومواد للتعليم القديم المستخدم خلال تلك الفترة, كما اطلع على منصة كتاب بعنوان "حمد بن منصور المالك سجل حافل بالعطاء", والذي أسهم ومنذ عام 1312هـ وحتى عام 1412هـ, بالعديد من المبادرات الخادمة لقطاع التعليم بمحافظة الرس, وسعى إلى افتتاح المدرسة السعودية الأولى بالمحافظة عام 1363هـ, وكرس حياته سعياً لاستقطاب المشاريع التنموية والمؤسسات الحكومية مستثمراً جهده وماله ووقته في خدمة محافظته.عقب ذلك توجه سموه لمقر الحفل المقام بهذه المناسبة, حيث عُزف السلام الملكي, ثم بدأت فقرات الحفل بآيات من الذكر الحكيم، وأشار مدير إدارة التعليم بمحافظة الرس سليمان الطعيسي في كلمته إلى أن الإدارة عملت على توجيهات معالي وزير التعليم بتحفيز أبنائها بشتى صور التكريم, مبيناً أن مبادرة أبناء الشيخ حمد بن منصور المالك من خلال إطلاق جائزة للتميز هي لتهيئة مناخ تحفيزي يرتقي بالأداء وصناعة التكريم اللائق لكل متميز ومتميزة, مثمناً دعم سمو الأمير فيصل بن مشعل الدائم لتعزيز التميز بقطاع التعليم.إثر ذلك قُدّم عرض مرئي بعنوان "مازال حياً" يستعرض تاريخ حمد بن منصور المالك ـ رحمه الله ـ خلال مسيرته التي اهتمت بتعزيز العلم والتعلم بمحافظة الرس.بعد ذلك أكد رئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد بن حمد المالك خلال كلمته نيابة عن أبناء راعي الجائزة أن من يتتبع مسيرة التعليم في المحافظات التابعة لمناطق المملكة يجد العديد من القصص والتحديات والمواجهات الصعبة والظروف القاسية التي واجهتها إمكانيات محدودة في الزمن الماضي يقابلها تجاوز لكل هذه المعوقات في وقتنا الحاضر بفضل من الله ثم بدعم القيادة ـ أيدها الله ـ التي خطت بكل ثقة نحو هذا التطور الذي تحقق في دعم التعليم وتحقيق العديد من المخرجات للأجيال, كاشفاً أن محافظة الرس وصلت اليوم إلى أكثر من 23 ألف طالباً وطالبة في التعليم العالي يدرسون في أكثر من 50 قسماً أكاديمياً ويتلقّون تعليمهم في 10 كليات متخصصة, بالإضافة إلى 400 مدرسة للبنين والبنات يتلقى من خلالها 40 ألف طالباً وطالبة تعليمهم, بعد أن كانوا عشرات الطلاب في مدرسة واحدة, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه الدائم للمجال التعليمي في كل أنحاء المنطقة.ثم قدم أوبريت بعنوان "الشموخ" ، عقبها دشّن سمو أمير منطقة القصيم الدورة الثانية من جائزة الشيخ حمد بن منصور المالك للأداء التعليمي المتميز بمحافظة الرس.وأكد سمو أمير منطقة القصيم في كلمته بهذه المناسبة أن كل جائزة لتكريم المتميزين في التعليم من طلاب وطالبات هي تكريم له شخصياً كونها تصب في تشجيع وتحفيز مخرجات التعليم, لافتاً سموه الانتباه إلى أن جائزة الشيخ حمد بن منصور المالك ـ رحمه الله ـ للمتميزين في التعليم ستسهم في دعم الإبداع والتميز في محافظة الرس, مشيداً بمبادرة أبناء الشيخ حمد المالك ـ رحمه الله ـ بإطلاق جائزة باسم والدهم للتميز العلمي لما له أياد بيضاء وجهود عظيمة في تأسيس التعليم بمحافظة الرس.وأوضح سمو الأمير فيصل بن مشعل أن تسابق أبناء المنطقة ورجال الأعمال على إطلاق جوائز للمتميزين علمياً هي مقياس لوعي المجتمع السعودي الكريم ومفخرة لكل مواطن سعودي, متطلعاً إلى أن تشمل تلك الجوائز العلمية المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات العاملين في قطاع التعليم على حد سواء كونهم أساس التميز والإبداع المهني في المخرجات التعليمية, داعياً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم 20 متميزاً ومتميزة بالجائزة, وعدد من المدارس المتميزة ، وأبناء راعي الجائزة, وفريق عمل الحفل ، كما التقطت الصور التذكارية لسموه مع شركاء النجاح.// انتهى //03:42ت م0313

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ سمو أمير القصيم يكرم 20 متميزاً ومتميزة بجائزة المالك للأداء التعليمي المتميز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.