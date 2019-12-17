السعودية | تركي الحمد يرد على تصريحات “المغامسي” بشأن صحة زواج الرجل بنية الطلاق.. ويعلق: أليس زواج المتعة أجدى !- فيديو

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انتقد الكاتب تركي الحمد تصريحات الشيخ صالح المغامسي خلال لقاء تلفزيوني بشأن السماح للرجل بالزواج بنية الطلاق حتى وإن لم يخبر المرأة بهذا الأمر قبل الزواج. مشيرا إلى أن هذا الزواج به شبهة خداع ولا يتفق مع روح الإسلام.

ونشر تركي الحمد مقطع فيديو ظهر خلاله الشيخ المغامسي يتحدث عن الزواج بنية الطلاق قائلا: ” من سافر لا لقصد الزواج وإنما سافر لبعض شأنه كمن يذهب للدراسة أو للتجارة أو العلاج أو العمل ورأى من الحسناوات في الميدان أو المطاعم أو مجال العمل وخاف على نفسه من الفتنة فله أن يتزوج بنية الطلاق وإن لم يخبرها لأن هذا أقرب إلى النكاح الشرعي الذي لا خلاف فيه لأنه يعف نفسه.

وأضاف: إذا أختار امرأة بعينها تعفه مدة وجوده في هذا المكان دون أن يشترط ذلك في العقد. هنا نقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فقد تعوضه شيء ينقصه وقد تعينه على ما جاء من أجله إن كان دراسة أو عمل أو مرض أو ما أشبه بذلك. فيكون الزواج هنا بنية الطلاق قول الجمهور وقول سماحة الشيخ الباز متوجه تماما في الصح.

وقال تركي الحمد معلقا على الفيديو: “أليس زواج المتعة أجدى، فهو قائم على الوضوح والصراحة بين الطرفين في مثل هذه الحالات، وله سند شرعي في الفقه الجعفري، وهو من المذاهب الإسلامية التي اعترف بها الأزهر في الخمسينيات. الزواج بنية الطلاق فيه شبهة الخداع والمكر، ولا أظن ذلك يتسق مع روح الأخلاق في الإسلام”.