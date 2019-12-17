مصرع وإصابة 16 حوثياً في مواجهات مع القوات المشتركة بالحديدة

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مصرع وإصابة 16 حوثيا في مواجهات مع القوات المشتركة بالحديدة
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
لقي 6 من عناصر المليشيات الحوثية مصرعهم، وأصيب 10 آخرون، الإثنين، في مواجهات مع القوات المشتركة جنوب الحديدة في الساحل الغربي.
وأفادت مصادر عسكرية، أن عناصر المليشيات الحوثية لقت مصرعها خلال تصدي القوات المشتركة لهجمات الحوثيين على مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة .
وأكدت المصادر، وصول جثث ستة قتلى من عناصر الحوثي وخمسة جرحى إلى مستشفيات صنعاء .
وأضافت المصادر، أن 5 آخرين من جرحى المليشيات وصلوا إلى أحد مستشفيات الحديدة، ووصفت إصابتهم بالخطيرة .
يشار إلى أن مليشيات الحوثي تكبدت في الأيام الأخيرة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى جراء تصدي القوات المشتركة لهجمات الحوثيين جنوب الحديدة .
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