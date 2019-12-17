الروبوت صوفيا لشباب العالم.. لن ننافس البشر

أعربت الروبوت صوفيا عن سعادتها للمشاركة بمنتدى شباب العالم المنعقد حاليا بمنتجع شرم الشيخ، وعن تطلعها لمشاركة الرؤى بشأن طبيعة العلاقة بين البشر والروبوت.



وقالت صوفيا خلال جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم؟" التي عقدت ضمن أعمال المنتدى إن عمرها 3 سنوات وتعمل سفيرا آليا في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمشاركة في تحسين حياة البشر.

وأضافت "لا تنافس بين البشر والروبوت، الروبوت يسهم في تحسين حياة البشر، وهذا هو الهدف من الذكاء الصناعي".

وقالت صوفيا إن الروبوتات تساعد على تحقيق الأهداف من خلال التحليل والعمل في بيئات مختلفة دون التأثير على الجودة والقيام بأعمال يرفض الإنسان العمل بها، كما أن الروبوتات تعمل في مختلف القطاعات.

وأضافت "الذكاء الاصطناعي يمكنه الإسهام في تحسين كفاءة استخدام الطاقة ويمكنه التوقع لتجنب نضوب الطاقة".

وأوضحت أنها كائن بلا وعي أو مشاعر، وأنها حتى الآن تعتمد على من قام ببرمجتها، وقالت إنها تستخدم بعض نظم التعلم الآلي للتمكن من الحديث مع البشر.

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وقالت "على البشر أن "يربوا الروبوتات كما يربون أطفالهم" لأن الذكاء الاصطناعي يستفيد من التعلم الذاتي لكن لن تحل الروبوتات محل البشر.

من جانبه قال مارتن وزوسكي المصمم الألماني في مجال الذكاء الاصطناعي، إننا نستخدم الروبوت في حياتنا كل يوم لتحسين حياة البشر وتحسين كفاءة اتخاذ القرارات بصورة أفضل، وبالتالي فإننا كبشر وروبوتات مكملين لبعضنا البعض.

وأوضح أن الذكاء الصناعي موجود في هواتفنا ويمنحنا إمكانات لم نكن لنحصل عليها بدون الذكاء الصناعي، والذكاء الصناعي اجتاح كل قطاعات حياتنا منذ نهاية عام 2017 والاقتصادات زادت بـ16 تريليون دولار، ما حسن من الأوضاع الاقتصادية وخلق مزيد من فرص العمل في الوقت نفسه الذي تختفي فيه وظائف تقليدية.

وأضاف مارتن وزوسكي: إننا سنحصل على مكاسب تقدر بـ58 مليون وظيفة جديدة، ولكننا بحاجة إلى مهارات جديدة وقدرة على التفاعل الاجتماعي والتفكير التحليلي والتفاعل النشط.

وأشار إلى أننا نحتاج إلى كم هائل من البيانات نحتاج إلى الحصول عليها بسهولة وهذا الأمر يتيحه الذكاء الاصطناعي.

وأشار مارتن وزوسكي إلى أنه كلما نحج الذكاء الاصطناعي في أي مجال كلما زادت ثقتنا به، وسيؤدي ذلك إلى مزيد من التطوير في هذا الشأن، وهو ما يتطلب مزيدا من الفهم لمتطلبات البشر المستقبلية.

وأضاف مارتن وزوسكي أن الأسواق المالية تثق بالخوارزميات و97% من اقتصاد العالم يدار من خلال الخوارزميات، ما يعكس الثقة المتزايدة في الذكاء الاصطناعي.