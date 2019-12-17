، لاعب سلة سابق يضبط مواجهة الهلال وفلامينغو ،

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أسندت مواجهة الهلال السعودي وفلامينغو البرازيلي اليوم الثلاثاء في دور الأربعة من مونديال الأندية 2019 المقام في الدوحة للحكم الدولي "الأمريكي" إسماعيل الفاتح ذي الأصول العربية المغربية والذي الخليج 365 له أن مارس كرة سلة كلاعب في الولايات المتحدة الأمريكية".
ويعد الفاتح من الكفاءات التحكيمية المميزة على مستوى العالم حيث قاد نهائي كأس العالم للشباب 2019 بين منتخبي أوكرانيا وكوريا الجنوبية، كما الخليج 365 أن قاد مواجهات في الدوري السعودي للمحترفين، وكان الفاتح قد ظهر كحكم رابع في مواجهتي (السد القطري وهينجين سبورت) و(الهلال أمام الترجي التونسي) في المونديال الحالي.مونديال الأندية 2019 الهلال فيلامينغو الحكم إسماعيل الفاتح
لاعب سلة سابق يضبط مواجهة الهلال وفلامينغوعبدالله الشهري الخليج 365 2019-12-17
أسندت مواجهة الهلال السعودي وفلامينغو البرازيلي اليوم الثلاثاء في دور الأربعة من مونديال الأندية 2019 المقام في الدوحة للحكم الدولي "الأمريكي" إسماعيل الفاتح ذي الأصول العربية المغربية والذي الخليج 365 له أن مارس كرة سلة كلاعب في الولايات المتحدة الأمريكية".
ويعد الفاتح من الكفاءات التحكيمية المميزة على مستوى العالم حيث قاد نهائي كأس العالم للشباب 2019 بين منتخبي أوكرانيا وكوريا الجنوبية، كما الخليج 365 أن قاد مواجهات في الدوري السعودي للمحترفين، وكان الفاتح قد ظهر كحكم رابع في مواجهتي (السد القطري وهينجين سبورت) و(الهلال أمام الترجي التونسي) في المونديال الحالي.
17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
12:57 AM
17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
04:12 AM
يحمل الجنسية الأمريكية وينحدر من أصول مغربية
أسندت مواجهة الهلال السعودي وفلامينغو البرازيلي اليوم الثلاثاء في دور الأربعة من مونديال الأندية 2019 المقام في الدوحة للحكم الدولي "الأمريكي" إسماعيل الفاتح ذي الأصول العربية المغربية والذي الخليج 365 له أن مارس كرة سلة كلاعب في الولايات المتحدة الأمريكية".
ويعد الفاتح من الكفاءات التحكيمية المميزة على مستوى العالم حيث قاد نهائي كأس العالم للشباب 2019 بين منتخبي أوكرانيا وكوريا الجنوبية، كما الخليج 365 أن قاد مواجهات في الدوري السعودي للمحترفين، وكان الفاتح قد ظهر كحكم رابع في مواجهتي (السد القطري وهينجين سبورت) و(الهلال أمام الترجي التونسي) في المونديال الحالي.
، لاعب سلة سابق يضبط مواجهة الهلال وفلامينغو ،
المصدر : الخليج 365
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