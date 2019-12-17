يمكن الآن لمطوري 14 دولة أفريقية بيع التطبيقات والألعاب المدفوعة في متجر جوجل بلاي

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كل بضعة أشهر، تقوم جوجل بفتح الباب أمام المطورين بالتسجيل في لوحة التحكم في جوجل بلاي، وفي آخر مرة حدث ذلك، تمكن المطورين في فلسطين والعراق والصومال والعديد من الدول الأخرى من الاشتراك في حساب على جوجل بلاي والبدء في توزيع تطبيقاتهم، وفي هذه الأثناء تنضم 14 دولة إفريقية جديدة إلى قائمة الدول التي يسمح لمطوريها ببيع تطبيقاتهم عليها.

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فيما يخص هذه الدول، ست منها كانت في السابق تدعم فقط توزيع التطبيقات والألعاب المجانية على المتجر، أما الآن فقد أصبحت تدعم المنتجات المدفوعة، وهؤلاء هم “مالي، بوتسوانا، موزمبيق، بنين ، وتوغو من أفريقيا، بجانب تركمانستان من آسيا”.

أما بالنسبة للدول الأخرى، وعددها ثمانية، فلم يكن هناك أي دعم سواء للتطبيقات المجانية أو المدفوعة، أما الآن فهناك مجال في الاشتراك وتوزيع مطوريها التطبيقات والألعاب المجانية وكذلك المدفوعة وشملت هذه الدول التالي: “بوروندي، الكونغو، غينيا، ليسوتو، ليبيا، مالاوي، موريتانيا، النيجر”.

أخيرًا، إذا كنت أحد المطورين في هذه الدول وترغب في توزيع تطبيقاتك المجانية أو المدفوعة، فيمكنك الاشتراك في الحصول على حساب مطورين بالانتقال من هنا.

