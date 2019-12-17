سامسونج تُحدّث متجرها جالكسي بدعمه تصميم One UI والوضع المظلم

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مع بداياته، لم يُقدّم متجر سامسونج الخاص بأجهزتها جالكسي أي حافز لاستخدامه، حيث كان متواجد على الرفوف تقريبًا، وكما هو الحال مع معظم تطبيقات الشركة الرئيسية، فقد تغير هذا ببطء خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصةً عندما اعتمدت سامسونج في تطبيقاتها على واجهة One UI ومن ثم على الإصدار الجديد One UI 2.0.

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الآن قامت الشركة بتحديث متجرها الرئيسي، وقدّمت معه الدعم لتصميم One UI جنبًا إلى جنب حصوله على الوضع المظلم وبعض التغييرات الجمالية التي تجعلها تتماشى مع بقية تطبيقاتها.

في سياق آخر، ونظرًا لأن تحديث One UI 2.0 بدأ يترك المحطة التجريبية ونشره على نطاق واسع، تعمل سامسونج الآن على تحديث تطبيقاتها الخاصة لتتناسب مع التصميم الجديد، والأهم من ذلك استخدام الوضع المظلم، ليكون تطبيق متجر جالكسي أول تطبيقات الشركة التي تحصل على هذا الدعم.



بالإضافة إلى ذلك، حصل التطبيق على خاصية القائمة الجانبية، مما يعني ذلك الوصول إلى تحديثات التطبيقات والمكافآت وتاريخ الطلبات والمزيد أمرًا في غاية السهولة، أخيرًا، للحصول على التحديث ما عليك سوى فتح تطبيق المتجر وستحصل على إشعار يُفيد بوجود إصدار جديد للمتجر، في حالة عدم ظهور الإشعار..، يمكنك تحميل التحديث عبر ملفه الـ APK من هنا.

