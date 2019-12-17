نصيحة مهمة للنساء مريضات القلب قبل الحمل

︎ :

.

وجه الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصيحة مهمة للنساء مريضات القلب قبل اتخاذ قرار الحمل.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “هناك نوع معين من ضعف عضلة القلب يحدث أثناء الحمل أو بعده مباشرةً وعلاجه متوفر”.

وأضاف الدكتور خالد النمر: “لكن يجب على المريضة أن تتشاور مع الطبيبة المعالجة قبل الحمل ثانيةً لاحتمالية رجوع ضعف القلب مرة أخرى”.

