نصيحة مهمة للنساء مريضات القلب قبل الحمل

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وجه الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصيحة مهمة للنساء مريضات القلب قبل اتخاذ قرار الحمل.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “هناك نوع معين من ضعف عضلة القلب يحدث أثناء الحمل أو بعده مباشرةً وعلاجه متوفر”.
وأضاف الدكتور خالد النمر: “لكن يجب على المريضة أن تتشاور مع الطبيبة المعالجة قبل الحمل ثانيةً لاحتمالية رجوع ضعف القلب مرة أخرى”.
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